Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центральную часть России пришел антициклон, который обеспечит россиянам теплую и сухую погоду, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя прогностического центра "МЕТЕО" Александра Шувалова.
Он отметил, что над Москвой появилось солнце. Это связано с ростом давления и образованием антициклона. Синоптик уточнил, что пока антициклон находится не над Москвой, а над Санкт-Петербургом, однако он движется в центральные районы.
"Он пришел всерьез и надолго – где-то на неделю", – сказал Шувалов, подчеркнув, что на всей территории европейской части России дела обстоят замечательно.
В столичном регионе ночью ожидается около +5 градусов, а днем – около +10. К концу недели воздух в дневное время может прогреться до 15 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в России. По их прогнозам, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений. При этом существует вероятность, что в южной половине азиатской территории страны средние значения температуры будут ниже средних многолетних.
На данный момент, по словам метеорологов, средняя температура воздуха по России на 2,5 градуса ниже, чем год назад.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в среду
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