Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центральную часть России пришел антициклон, который обеспечит россиянам теплую и сухую погоду, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя прогностического центра "МЕТЕО" Александра Шувалова.

Он отметил, что над Москвой появилось солнце. Это связано с ростом давления и образованием антициклона. Синоптик уточнил, что пока антициклон находится не над Москвой, а над Санкт-Петербургом, однако он движется в центральные районы.

"Он пришел всерьез и надолго – где-то на неделю", – сказал Шувалов, подчеркнув, что на всей территории европейской части России дела обстоят замечательно.

В столичном регионе ночью ожидается около +5 градусов, а днем – около +10. К концу недели воздух в дневное время может прогреться до 15 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в России. По их прогнозам, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений. При этом существует вероятность, что в южной половине азиатской территории страны средние значения температуры будут ниже средних многолетних.

На данный момент, по словам метеорологов, средняя температура воздуха по России на 2,5 градуса ниже, чем год назад.