Путин предложил Эрдогану воспользоваться "Спутником V" при следующей ревакцинации

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Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану при следующей ревакцинации воспользоваться вакциной "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

После переговоров в Сочи Путин рассказал, что сам привился этой вакциной весной, поэтому фактически провел над ней эксперимент. По его словам, он провел целый день с инфицированным человеком, но не заболел.

Эрдоган же в свою очередь рассказал, что уже ревакцинировался.

"Я уже это сделал, третью дозу", – ответил президент Турции.

Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за его последовательную позицию по строительству газопровода "Турецкий поток". Президент РФ отметил, что трубопровод работает в полном объеме, обеспечивает поставки газа в Турцию и его транзит в страны южной части Европы.