Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по "Турецкому потоку"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его последовательную позицию по вопросу строительства газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает ТАСС.
В ходе встречи с турецким коллегой в Сочи Путин отметил, что трубопровод был запущен и работает в полном объеме, обеспечивая поставки газа в Турцию и его транзит в страны на юге Европы.
"В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России", – заявил Путин.
По его словам, газопровод позволяет Турции чувствовать себя уверенно и стабильно на фоне турбулентных процессов на европейском газовом рынке.
Ранее Путин на встрече Эрдоганом отметил успешное сотрудничество России и Турции по ситуации в Сирии. Также российский лидер отметил продуктивную совместную работу по ситуации в Ливии.
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