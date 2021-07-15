В Киеве потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

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Киев должен вести переговоры со странами Евросоюза о компенсации убытков из-за "Турецкого потока" и потери "южного" газового транзита. Об этом заявила директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук в своей статье для "Укринформа".

Она напомнила, что ранее был достроен интерконнектор на сербско-венгерской границе, благодаря которому в Венгрию будет поступать из России газ через Сербию и Болгарию в обход Украины.

"Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на "Турецкий поток", согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10–12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет "стоить" Украине 450 миллионов долларов", – подчеркнула Ищук.

Она отметила, что в настоящее время на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию.

Ищук подчеркнула, что динамика объемов транзита говорит о том, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов "Ямал – Европа", "Северный поток – 1" и "Турецкий поток" станет выполнять только функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов.

"И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования "Северного потока-2", то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой "Турецкого потока", пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению", – подчеркнула Ищук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил потери страны от запуска "Северного потока – 2". По его словам, Украина будет терять около 3 миллиардов долларов в год в результате запуска трубопровода, поскольку это отрежет ее от поставок российского газа в Европу. Он выразил готовность представить США доклад с полной информацией об угрозах от введения в эксплуатацию "Северного потока – 2".

До этого Зеленский назвал "Северный поток – 2" козырной картой, которую Россия может разыграть против Украины. По словам украинского лидера, когда строительство объекта завершится, это в какой-то момент приведет к тому, что Москва "отключит" Киев от транзита газа в Европу. Он подчеркнул, что из-за этого доходы республики начнут резко сокращаться.

По мнению экспертов, украинские власти смогут частично сохранить транзит российского газа в Европу через свою территорию, если предложат Москве более выгодные условия, чем при осуществлении прокачки через "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.