Путин заявил, что Россия и Турция нарастили товарооборот после пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россия и Турция нарастили товарооборот после пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

"Мы не только все компенсировали, что потеряли из-за пандемии, но и нарастили", – подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер отметил успешное сотрудничество России и Турции по ситуации в Сирии. Путин также упомянул и контакты по согласованию позиций по Ливии.

Эрдоган же ранее выразил надежду, что после встречи получится прийти к общему решению.