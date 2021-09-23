Эрдоган заявил, что рассчитывает на встрече с Путиным обсудить Сирию

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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встрече с Владимиром Путиным обсудить ситуацию в Сирии и прийти к общему решению. Об этом президент Турции рассказал на борту самолета, возвращаясь из США, сообщает газета Sabah.

Встреча президентов состоится 29 сентября в Сочи.

"Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем. Турция и Россия – это две страны, играющие важную роль в регионе, когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией", – сказал Эрдоган.

Президент Турции также выразил надежду, что принятое решение затем перейдет в активную фазу двусторонних отношений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что идет подготовка визита Эрдогана в Россию.

