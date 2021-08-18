Эрдоган заявил, что Турция готова к сотрудничеству с талибами

Фото: AP Photo/Turkish Presidency via AP, File
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что открыт для сотрудничества с представителями запрещенного в РФ террористического движения "Талибан", сообщает газета "Известия".
По его словам, Анкара готова ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа и защитить интересы собственной страны.
Он также отметил, что Турция приветствует "умеренные" заявление талибов.
Турецкий лидер назвал обеспечение безопасности и мира своих граждан в Афганистане приоритетом номер один. Он рассказал, что в общей сложности из Афганистана эвакуировали 552 гражданина Турции.
Кроме того, он заявил, что до конца недели планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель.
"До конца этой недели планируем провести переговоры с Меркель, а на выходных – с Путиным", – сказал он.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
В Афганистане талибы обстреливают людей, которые пытаются попасть в аэропорт
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