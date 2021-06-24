Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили туризм между странами.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией", – рассказали в пресс-службе Кремля.

Эрдоган также поблагодарил российского лидера за начало поставок российской вакцины "Спутник V".

В свою очередь, Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом США Джо Байденом в Женеве. Российский президент отметил, что стороны договорились о продолжении двусторонних контактов.

Эрдоган и Путин также обсудили важность совместной деятельности в рамках урегулирования ситуации в Сирии и обменялись мнениями о конфликте в Нагорном Карабахе.

Авиасообщение между Российской Федерацией и Турцией возобновили 22 июня. Согласно информации Росавиации, полеты организовывают из 32 городов страны.