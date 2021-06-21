Эрдоган объявил об отмене комендантского часа в Турции

20:48
Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полной отмене комендантского часа в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.
Решение вступает в силу с 1 июля. Остальные введенные ограничения пока остаются без изменений.
Комендантский час в Турции ужесточили в середине апреля на фоне ускорения распространения коронавируса. Эта и другие меры были реализованы с 14 апреля.
Согласно действующим на тот момент ограничениям, жителям и гостям Турции было запрещено выходить на улицу в период с 19:00 до 05:00 следующего дня. Также были отменены междугородние поездки.
С 1 июня 2020 года ограничительные меры постепенно стали отменять. Было обозначено сокращение комендантского часа, а также возобновление работы кафе и ресторанов.
Ранее в Оперштабе по ситуации с коронавирусом сообщили, что с 22 июня будет восстановлено авиасообщение с Турцией. Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, решение было принято по результатам выезда российской инспекционной группы.
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