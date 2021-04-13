В Турции ужесточили комендантский час и усилили ограничения из-за COVID-19

19:15
Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
Власти Турции с 14 апреля ужесточают ограничения против распространения коронавируса. В стране увеличат длительность комендантского часа и приостановят междугороднее сообщение, заявил президент республики Реджеп Эрдоган.
"Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19:00 до 05:00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня", – приводит его слова ТАСС.
В Турции отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В стране растет количество заражений. По данным главы Ассоциации туроператоров Турции Фируза Баглыкая, ситуация с коронавирусом в стране может нормализоваться уже после 12 мая – окончания Рамадана.
Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.
В Турции временно закрылись бары и рестораны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: