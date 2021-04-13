В Турции ужесточили комендантский час и усилили ограничения из-за COVID-19

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Власти Турции с 14 апреля ужесточают ограничения против распространения коронавируса. В стране увеличат длительность комендантского часа и приостановят междугороднее сообщение, заявил президент республики Реджеп Эрдоган.

"Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19:00 до 05:00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня", – приводит его слова ТАСС.

В Турции отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В стране растет количество заражений. По данным главы Ассоциации туроператоров Турции Фируза Баглыкая, ситуация с коронавирусом в стране может нормализоваться уже после 12 мая – окончания Рамадана.

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.