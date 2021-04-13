В Турции назвали ожидаемые сроки улучшения ситуации с коронавирусом

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Глава Ассоциации туроператоров Турции Фируз Баглыкая рассказал, что ситуация с коронавирусом в стране может нормализоваться уже после 12 мая – окончания Рамадана. Об этом сообщает РИА Новости.

Баглыкая отметил, что, несмотря на попытки российских властей убедить россиян изменить направление и дату отпуска, Турция для большинства останется приоритетом.

"Мы ожидаем, что после Рамадана число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется", – сказал Баглыкая, отметив, что Турция готова была принять около 700–800 россиян в майские праздники.

Также Баглыкая выразил надежду, что туристы из России не станут полностью отменять запланированный отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.

А те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.

