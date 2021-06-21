Туристов предупредили о мошенниках в Турции

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Министерство торговли Турции предупредило туристов, которые планируют путешествие в эту страну, о фейковых рекламных акциях гостиниц и участившихся случаях мошенничества. Об этом сообщает портал "Турпром".

"Важно проверять правильность предложений о размещении, полученных из социальных сетей или каналов электронной почты, чтобы не стать жертвой аферистов", – уточнили в турецком министерстве.

Согласно рекомендациям ведомства, путешественникам следует проверять наличие у объекта сертификата эксплуатации от министерства культуры и туризма. Кроме того, гостиницы следует оценивать на соответствие числа звезд заявленному в рекламе.

Для онлайн-договоров бронирования важно убедиться, что адрес сайта, где производится процедура, является оригинальным, а само содержимое портала шифруется. Принимать предложения о размещении в социальных сетях или по электронной почте не рекомендуется.

Большую угрозу в подобных ситуациях представляют фишинговые сайты. В этом случае адрес сайта рекламируемого отеля может на один символ отличаться от оригинала. Кроме того, фейковая реклама туруслуг зачастую построена на сплагиаченных существующих изображениях реальных фирм, предупредили специалисты.

Ранее в Оперштабе по ситуации с коронавирусом сообщили, что с 22 июня будет восстановлено авиасообщение с Турцией. Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, решение было принято по результатам выезда российской инспекционной группы.