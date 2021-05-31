Власти Турции смягчат меры против COVID-19

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Власти Турции с 1 июня смягчат ограничительные меры против COVID-19, в том числе сократят комендантский час и возобновят работу кафе и ресторанов, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

"В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22:00 до 05:00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", – сказал он.

Эрдоган уточнил, что предприятия общественного питания, спортзалы и развлекательные центры будут работать с 07:00 до 21:00 по всем дням кроме воскресенья. Кроме того, с 1 июня будет разрешено проводить свадьбы на открытом пространстве и в закрытых помещения с соблюдением санитарных мер.

Ранее в Турции был объявлен полный локдаун с 29 апреля до 17 мая. В республике были закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Общественный транспорт на территории Турции работаеи с загруженностью 50%. Для совершения междугородних поездок гражданам необходимо получать особое разрешение.

Кроме того, 4 мая правительство Турции приняло решение ужесточить условия введенного 29 апреля локдауна в связи с тяжелой эпидемической обстановкой.