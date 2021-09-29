В Ульяновской области с 1 ноября ужесточат ограничения из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ульяновской области с 1 ноября посетить массовые мероприятия, объекты общепита, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры и театры смогут только обладатели QR-кодов. Об этом сообщил избранный губернатор региона Алексей Русских на своей странице в Instagram.

"С 1 ноября массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест ПЦР", – написал Русских.

Согласно указу, посещать салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, театры, другие подобные организации, а также концертные и выставочные мероприятия можно только при наличии действующего QR-кода или сертификата о вакцинации, подтверждающего, что с даты последней прививки прошло не более 12 месяцев, отрицательного ПЦР-теста, проведенного в последние 72 часа, справки о перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе.

С 1 октября несовершеннолетние смогут посещать торговые центры только в сопровождении родителей, а регистрировать брак в торжественной обстановке можно в присутствии не более 10 человек. Допобразование несовершеннолетних будет организовано в двух форматах: в группах численностью не более 10 человек в образовательных организациях, где они обучаются, а также в виде индивидуальных занятий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность введения нового локдауна на федеральном уровне не обсуждают в администрации президента. Он подчеркнул, что данный вопрос остается в ведении субъектов страны.

Позже стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.

Так, в Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. В Самарской области между тем планируют ввести QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.

За последние сутки в России подтвердили 22 430 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 487 138 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской области, Бурятии и Сахалинской области.