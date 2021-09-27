В Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах

Фото: ТАСС/Александр Щербак
В Самарской области собираются ввести QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах. Новые ограничения начнут действовать через две недели, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в личном Инстаграм.
"Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку", – написал Азаров.
Губернатор добавил, что он поручил коллегам провести встречу с представителями заведений общепита и разработать дополнительные противоковидные меры.
Отмечается, что сейчас точки общественного питания работают с 21:00 до 06:00 при условии заполняемости не более 50% посадочных мест.
Также в связи нестабильной эпидемиологической обстановкой рассматривается возможность перевода на онлайн-обучение школьников 6–10-х классов со следующей недели. Окончательное решение будет принято главами муниципалитетов.
Ранее сообщалось, что в Саратове школы перейдут на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Также неустойчивая эпидемиологическая ситуация сложилась в Якутске, где с 25 сентября на домашнее обучение перевели школы.
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