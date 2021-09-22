Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продолжиться, однако говорить о новой волне пока рано. Об этом РИА Новости сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

По его словам, как изначально и предполагалось, с началом учебного года и с возвращением людей из отпусков начался подъем заболеваемости.

"Нужно посмотреть, сколько времени еще продлится рост и каким он будет, ведь волна характерна тем, что есть подъем, затем снижение, а потом опять подъем. Мы пока видим только повышение", – заключил инфекционист.

Малышев отметил, что рост заболеваемости может продолжиться и необходимо отслеживать динамику.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в столице. По ее словам, по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%.

Специалисты спрогнозировали сроки следующей волны коронавируса в России. По словам экспертов, новая вспышка COVID-19 может произойти в октябре. К началу месяца, по мнению врачей, будет наблюдаться умеренный рост числа заболевших, а затем он стремительно пойдет вверх в случае, если не будет применено централизованных противоэпидемиологических мер. В их числе специалисты назвали и активную вакцинацию населения.