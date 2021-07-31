Эксперты спрогнозировали сроки следующей волны коронавируса

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал предположение о наступлении новой волны COVID-19 в России в октябре, сообщает URA.ru.

"Вполне реально, что в начале октября все повторится. По моим наблюдениям, эти волны у нас будут ходить с интервалом в семь-восемь месяцев. Если смотреть на эпидемии, что были раньше, например гонконгский грипп 1968—1971 годов, то у него также было несколько волн", – заявил он.

Иммунолог Николай Крючков согласился с мнением коллеги. По словам эксперта, к началу октября будет наблюдаться умеренный рост числа заболевших, а затем он стремительно пойдет вверх в случае, если не будет применено централизованных противоэпидемиологических мер. В их числе специалист называет и активную вакцинации населения. Крючков утверждает, что "прорывной" инфекционный период должен прийтись на середину октября, а наивысшие значения будут зафиксированы в ноябре-декабре.

Ранее британские ученые описали возможные сценарии развития вариантов коронавируса, один из которых предполагает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся. В одном из описанных специалистами сценариев предполагается вероятное появление варианта коронавируса с более высоким процентом тяжелого течения заболевания, чем ранее, и при этом с более высоким процентом смертей среди тех, кто заразился.

