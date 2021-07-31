Эксперты спрогнозировали сроки следующей волны коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал предположение о наступлении новой волны COVID-19 в России в октябре, сообщает URA.ru.
"Вполне реально, что в начале октября все повторится. По моим наблюдениям, эти волны у нас будут ходить с интервалом в семь-восемь месяцев. Если смотреть на эпидемии, что были раньше, например гонконгский грипп 1968—1971 годов, то у него также было несколько волн", – заявил он.
Иммунолог Николай Крючков согласился с мнением коллеги. По словам эксперта, к началу октября будет наблюдаться умеренный рост числа заболевших, а затем он стремительно пойдет вверх в случае, если не будет применено централизованных противоэпидемиологических мер. В их числе специалист называет и активную вакцинации населения. Крючков утверждает, что "прорывной" инфекционный период должен прийтись на середину октября, а наивысшие значения будут зафиксированы в ноябре-декабре.
Ранее британские ученые описали возможные сценарии развития вариантов коронавируса, один из которых предполагает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся. В одном из описанных специалистами сценариев предполагается вероятное появление варианта коронавируса с более высоким процентом тяжелого течения заболевания, чем ранее, и при этом с более высоким процентом смертей среди тех, кто заразился.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: