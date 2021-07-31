Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%

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Британские ученые описали возможные сценарии развития вариантов коронавируса, один из которых предполагает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

В одном из описанных специалистами сценариев предполагается вероятное появление варианта коронавируса с более высоким процентом тяжелого течения заболевания, чем ранее, и при этом с более высоким процентом смертей среди тех, кто заразился.

"Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", – говорится в докладе.

Специалисты отмечают, что для того, чтобы избежать такого сценария, необходимо ввести дополнительные дозы вакцин, минимизировать ввоз новых штаммов из других стран и продолжать разрабатывать препараты против COVID-19.

Ранее биологи из Японии сообщили, что штамм "Лямбда" обладает повышенной заразностью. Кроме того, указанный вариант инфекции может скрываться от иммунной системы человека.

До этого директор центра "Вектор" Рината Максютова утверждала, что более 95% новых случаев заражения коронавирусом в большинстве российских регионов приходится на индийский штамм "Дельта". Специалист также отмечала, что распространение бразильского штамма "Гамма" в России маловероятно.