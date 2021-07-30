Большинство новых случаев COVID-19 в России приходится на штамм "Дельта" – центр "Вектор"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Более 95% новых случаев заражения коронавирусом в большинстве российских регионов приходится на индийский штамм "Дельта". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра "Вектор" Рината Максютова.
"В подавляющем большинстве регионов он (штамм "Дельта". – Прим. ред.) составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов нового коронавируса", – отметил он.
По словам Максютова, из-за распространенности "Дельта"-штамма новые варианты коронавируса, скорее всего, будут результатом именно его мутаций, поэтому для создания новых вакцин производителям будет достаточно заменить ядро, используемое в нынешних препаратах.
Директор центра "Вектор" также коснулся случаев бразильского штамма "Гамма" в России. Он считает, что распространение данного варианта маловероятно, поскольку на сегодняшний день он встречается только в Якутии.
Ранее вирусолог рассказал, что врачам сложнее лечить "индийский" штамм коронавируса, несмотря на то что нет достоверной информации о более тяжелом течении заболевания после инфицирования им.
Это связано с тем, что протоколы лечения, которые использовались в случае с "уханьским" вариантом, не работают и приходится искать новые. Однако ситуация усугубляется и тем, что обычные ПЦР-тесты не позволяют определить, каким именно вариантом инфицирован пациент.
В России выявили единичные случаи "Гамма"-штамма коронавируса
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