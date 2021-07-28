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Общество

08:20

В "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году

общество

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Сохранение нынешних темпов вакцинации от COVID-19 не позволяет говорить о завершении пандемии в мире в 2022 году. Об этом РИА Новости рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить", – сказал Семенов.

Он уточнил, что при ускорении вакцинации говорить о более быстром окончании пандемии возможно.

Специалист напомнил об опыте прошлых лет, а в качестве примера привел гонконгский грипп. Руководитель филиала "Вектора" подчеркнул, что для окончательного завершения пандемического процесса нужно сформировать коллективный иммунитет.

Ранее в ВОЗ оценили вероятность скорого завершения пандемии. В совместном заявлении организации отмечается, что в текущий момент Европа "далека от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии".

Причиной этого в том числе служит распространение особо заразного "Дельта"-штамма коронавируса.

Жительница столицы рассказала об опыте вакцинации от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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