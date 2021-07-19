В ВОЗ призвали не спешить со снятием антиковидных ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пандемия еще не завершена, поэтому важно не допустить повторения ошибок прошлого лета, когда антиковидные ограничения были сняты слишком быстро, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Несмотря на то что наступило лето, пандемия еще далека от завершения. <...> Люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода. <...> Однако мы уже были в таком положении прошлым летом", – приводит его слова ТАСС.
Клюге подчеркнул, что тогда из-за поспешного снятия ограничений произошел "катастрофический рост новых случаев", а также смертей, что вынудило страны вернуться к локдаунам. По его словам, за минувший год экономики, системы здравоохранения и образования государств, а также психическое и физическое здоровье людей подверглись большой нагрузке и допустить повторения этого нельзя.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии. Уже четыре недели подряд происходит рост числа новых случаев заражений COVID-19.
Он полагает, что это связано с распространением "Дельта"-штамма. По его словам, "индийский" вариант коронавируса в два раза заразнее изначального варианта. В числе других причин возросший уровень социальных взаимодействий, а также непоследовательные меры властей в области здравоохранения.
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