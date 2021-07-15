В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждение вакцинации для международных поездок

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Наличие справки о вакцинации от COVID-19 не должно быть условием для осуществления международных поездок. Такой позиции придерживается комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации.

Эксперты уверены, что страны – члены ВОЗ не должны требовать доказательство вакцинации от коронавирусной инфекции для международных поездок, так как доступ к вакцинам в настоящее время в ряде государств ограничен. Им рекомендовано отменить тестирование и требование проходить карантин, как только это станет возможным.

В то же время государствам ВОЗ посоветовали проявлять подход, основанный на оценке риска.

Еще одна рекомендация касалась необходимости признать все одобренные для экстренного применения ВОЗ вакцины. Сейчас в перечне семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac; вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии; препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson&Johnson; вакцина американской компании Moderna; два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

После заседания комитета ВОЗ по ЧС появилась рекомендация продлить режим чрезвычайного положения в международном здравоохранении в связи с COVID-19, который действует с 30 января 2020 года.

Комитет ВОЗ также считает необходимым, чтобы к сентябрю страны вакцинировали не менее 10% населения.

"Для защиты уязвимых групп населения от появления и распространения вариантов SARS CoV-2 требуется усиление глобальной солидарности", – подчеркнули в ВОЗ.

В качестве примера представителей уязвимых групп были названы моряки и летные экипажи.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии. По его словам, рост числа новых заражений COVID-19 в мире происходит четвертую неделю подряд.

