Эксперты объяснили выход РФ на четвертое место в мире по заражению COVID-19

Россия поднялась на четвертое место по числу случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По этому показателю наша страна опередила Францию. Разбираемся, о чем говорят эти показатели и когда заболеваемость ковидом наконец снизится.



Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Вирусные гонки

По данным ВОЗ на 14 июля, в России с начала пандемии зафиксировано 5 833 175 случаев COVID-19. У французов, которые в таблице по количеству заражений теперь занимают 5-е место, отмечено 5 700 017 случаев коронавируса.

Мировым лидером по количеству заражений остаются Соединенные Штаты. Там известно о более 33,5 миллиона случаев коронавируса. Следом идет Индия, где зафиксировано свыше 30,9 миллиона заражений. Тройку лидеров с существенным отставанием занимает Бразилия. Там на данный момент выявлено более 19 миллионов случаев.

При этом данные ВОЗ о расстановке стран в таблице немного разнятся с показателями Университета Джона Хопкинса. По их информации, Россия продолжает занимать пятую строчку с 5 762 211 случаями COVID-19. Четверку же замыкает Франция с 5 882 937 зараженными.

Тройка лидеров, по данным университета, совпадает со сведениями ВОЗ. Первенство у США, где зафиксировано примерно 33,9 миллиона случаев. Далее идет Индия с более 30,9 миллиона, затем Бразилия, где зафиксировано свыше 19,1 миллиона заражений COVID-19.

В целом ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, считает глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, заболеваемость растет четвертую неделю подряд. Также после 10 недель спада выросла и смертность от COVID-19, говорит глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах с дефицитом вакцин. Однако пандемия пока не закончилась нигде, заключил он.

Для защиты населения от коронавируса в России идет активная кампания по вакцинации. Замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова отметила, что на сегодняшний день в стране от ковида привиты более 28,6 миллиона человек. При этом темпы вакцинации в разных регионах отличаются, говорит она.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, в России наблюдается постепенный переход к фазе стабилизации заболеваемости COVID-19. По прогнозам, она продлится весь июль и начало августа. Затем, возможно, наступит спад заболеваемости, резюмировал Горелов.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снизить заболеваемость

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 связал перемещение России на четвертое место в рейтинге ВОЗ с объективными показателями.

"Есть три самых эффективных способа борьбы с эпидемией. Это социальные ограничения, ношение масок и вакцинация. По всем этим пунктам мы очень сильно проигрываем Франции. К сожалению, это наше российское отношение. Маски мы носить не будем, вакцинироваться не хотим. А от этого больше всего радуется коронавирус, который прекрасно распространяется в таких условиях", – говорит Скулачев.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Почему-то наша страна стала чемпионом мира по недоверию к методам борьбы с эпидемией.



На данный момент самым действенным способом предотвратить заболеваемость остается вакцинация, подчеркнул Скулачев. В тех странах, где идет активная прививочная кампания, даже во время вспышек инфекции существенно снижается риск тяжелых форм ковида и смертей пациентов, говорит он.

По словам вирусолога, возросшие темпы вакцинации уже отразились на ситуации в Москве, где наблюдается уменьшение числа случаев заболевания COVID-19. В этом плане другим регионам нужно ориентироваться на столицу, говорит Скулачев.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Мы можем продолжать быть в лидерах рейтинга ВОЗ. Но самое главное, что после вакцинации заразившиеся коронавирусом перестанут умирать. Хотелось бы этого достичь. И мы видим по европейским странам, что это возможно.

По прогнозам Скулачева, серьезное снижение заболеваемости можно ждать уже к началу сентября. Эксперт связывает это с темпами вакцинации и периодом отпусков, так как основным местом распространения инфекции остается работа, добавил он.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 заявил, что Франция сумела обойти Россию в рейтинге ВОЗ за счет более быстрых темпов формирования коллективного иммунитета и строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий. В то же время в нашей стране сейчас наблюдается серьезный прирост темпов вакцинации, подчеркнул эксперт.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Мы со 150 тысяч первых вакцинаций вышли примерно на 550 тысяч, это большой плюс. Если эти темпы сохранятся, то постепенно к концу этого года – началу следующего мы будем занимать в рейтинге более благоприятные позиции.



"Скорее всего, нас ждет осенне-зимняя волна, очень серьезная. Но надеюсь, что на второй ее половине вакцинация будет хорошо работать, мы получим ее более быстрое снижение", – предположил Крючков.

Если не предпринимать никаких противоэпидемических действий и не стимулировать темпы вакцинации, осенне-зимняя волна по своим последствиям может пройти хуже прошлогодней, предупреждает врач-иммунолог. Серьезную опасность в этом плане представляет пришедший в Россию "Дельта"-штамм коронавирусной инфекции, который по своим свойствам сильнее предыдущих, считает Крючков. Поэтому нашей стране нужно принять все необходимые меры для формирования коллективного иммунитета, резюмировал собеседник Москвы 24.

