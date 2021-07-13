Более 28,6 млн человек привились от коронавируса в РФ

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В России от коронавирусной инфекции привиты более 28,6 миллиона жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Роспотребнадзора Елену Ежлову.

Она уточнила, что темп вакцинации отличается в различных регионах.

"У нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры", – подчеркнула эксперт.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских регионах. По ее мнению, в России нужно достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80%.

Власти Москвы напомнили о сроках подачи данных о вакцинации 60% сотрудников. Для получения объективной картины о вакцинации в компании нужно подать в кабинете юрлица или ИП на mos.ru текущие данные. После подачи сведений их проверка осуществляется в течение трех рабочих дней.