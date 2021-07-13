Ученые оценили риск бессимптомной передачи коронавируса

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Эпидемиологи из американского университета Нотр-Дам сравнили риски вторичной передачи коронавируса среди бессимптомных, симптоматических и пресимптоматических больных COVID-19. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.
По данным ученых, бессимптомные носители инфекции составляют от 30 до 45% от всех инфицированных, однако до сих пор не было определено, какой вклад они делают в распространение инфекции. Для того, чтобы определить этот параметр исследователи из Индианы провели исследование, в котором приняли участие около 13 тысяч студентов.
Администрация университета ввела меры против распространения вируса в августе 2020 года, когда студенты стали возвращаться в университетский городок. На территории вуза начали проводить массовое тестирование на коронавирус, отслеживание контактов и ежедневную оценку самочувствия учащихся, а также режим изоляции заболевших.
В результате такого мониторинга было выявлено 1 600 случаев COVID-19, включая пресимтоматические – те, когда симптомы еще не проявились – и бессимптомные. Последние составили примерно 30% от всех инфицированных. Подробное исследование показало, что они обладают практически такой же опасностью при распространении коронавируса – их коэффициент вторичной передачи составил около 20%, а бессимптомных – около 30%.
Было установлено, что в первые четыре дня после заражения симптоматические больные обладают наиболее высоким коэффициентом, чуть ниже он был у пресимтоматических зараженных и самым низким – у бессимптомных. Однако спустя две недели данный показатель составил 25% у симптоматических и 19% – у бессимптомных.
Изучение пресимптоматических зараженных показало, что симптомы в среднем проявляются спустя четыре–пять дней после заражения. Так, потеря вкуса и обоняния отчетливо возникает к четвертому дню, а заложенность носа, сухой кашель и головная боль – к пятому.
По мнению авторов, исследование наглядно доказывает необходимость соблюдения санитарных мер безопасности против коронавируса, даже если ваше самочувствие не вызывает никаких подозрений.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире отмечается ухудшение эпидемической обстановки с коронавирусом. Он отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах, где наблюдается дефицит вакцин, однако пандемия коронавируса пока не закончилась нигде. Также он рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" на текущий момент обнаружен уже более чем в 104 странах.
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