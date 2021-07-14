В Роспотребнадзоре сообщили, сколько продлится фаза стабилизации заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России наблюдается постепенный переход к фазе стабилизации заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью ТАСС.
"Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации", – подтвердил Горелов.
Специалист ожидает, что течение фазы стабилизации продлится весь июль и начало августа
"Затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости", – добавил эксперт.
Ранее стало известно, что Россия поднялась на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире. По данным ВОЗ, с начала пандемии в РФ было выявлено 5 833 175 случаев заболевания.
За последние сутки в России подтвердили 25 140 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксировали 5 403 новых случая, в Московской области – 2 566, в Санкт-Петербурге – 2 029.
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