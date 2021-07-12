В России выявили 25 140 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 25 140 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19. Из них клинических проявлений не было в 2 723 (10,8%) случаях.

В Москве зафиксировали 5 403 новых случая, в Московской области – 2 566, в Санкт-Петербурге – 2 029, в Нижегородской области – 522, в Свердловской области – 464, в Воронежской области – 426.

Всего в РФ зарегистрировано 5 808 473 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском автономном округе, Чувашии, Томской области.

За последние сутки по стране подтверждено 710 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерли 143 712 человек.

Также за последние 24 часа выздоровели 16 429 человек. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 216 648.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице сохраняется возможность введения локдауна. Эта мера будет реализована в том случае, если городские предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60% своих сотрудников.

