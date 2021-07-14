Россия поднялась на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия вышла на четвертое место по числу случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Такие данные были опубликованы на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, с начала пандемии в РФ было выявлено 5 833 175 случаев заболевания. По этому показателю Россия обогнала Францию, в которой было отмечено 5 700 017 случаев коронавируса.

По актуальным данным, больше всего заражений в мире было зафиксировано в США – свыше 33,5 миллиона случаев. На втором месте расположилась Индия – более 30,9 миллиона случаев.

Третье место занимает Бразилия. В латиноамериканском государстве выявили более 19 миллионов случаев заболевания.

За последние сутки в России подтвердили 25 140 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксировали 5 403 новых случая, в Московской области – 2 566, в Санкт-Петербурге – 2 029.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире отмечается ухудшение эпидемической обстановки с коронавирусом. Он отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах, где наблюдается дефицит вакцин, однако пандемия коронавируса пока не закончилась нигде.