Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:59

Россия поднялась на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия вышла на четвертое место по числу случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Такие данные были опубликованы на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, с начала пандемии в РФ было выявлено 5 833 175 случаев заболевания. По этому показателю Россия обогнала Францию, в которой было отмечено 5 700 017 случаев коронавируса.

По актуальным данным, больше всего заражений в мире было зафиксировано в США – свыше 33,5 миллиона случаев. На втором месте расположилась Индия – более 30,9 миллиона случаев.

Третье место занимает Бразилия. В латиноамериканском государстве выявили более 19 миллионов случаев заболевания.

За последние сутки в России подтвердили 25 140 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксировали 5 403 новых случая, в Московской области – 2 566, в Санкт-Петербурге – 2 029.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире отмечается ухудшение эпидемической обстановки с коронавирусом. Он отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах, где наблюдается дефицит вакцин, однако пандемия коронавируса пока не закончилась нигде.

В Депздраве Москвы прокомментировали данные по смертности от коронавируса в июне

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать