Врач обозначил максимально допустимый перерыв между дозами вакцины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам назвали максимально допустимый перерыв между первой и второй дозой вакцины от коронавируса. Об этом рассказал главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе в эфире радио Sputnik.
Специалист напомнил, что три из четырех российских вакцин от коронавируса имеют два компонента. Интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня.
Чурадзе пояснил, что вторую прививку можно отложить на несколько недель. Причиной для переноса могут стать проблемы со здоровьем.
"Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель", – подтвердил специалист.
Он пояснил, что такая отсрочка не повлияет на формирование иммунитета. При этом нужный уровень иммунного ответа выработается позже.
"В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", – выразил мнение Чурадзе.
Врач предупредил, что причины, не связанные со здоровьем, не должны быть вескими для пропуска введения второго компонента. Человек обязан сделать вакцинацию приоритетным занятием, заявил Чурадзе.
"В первую очередь нужно привиться, защитить себя от возможной болезни и потом уже планировать отпуск", – объяснил Чурадзе.
Специалист также рассказал, в каком случае вакцинацию придется проходить заново.
"Если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент", – сказал Чурадзе.
Ранее главный врач столичной поликлиники № 220 Владимир Терещенко заявил, что вакцинацию от коронавируса не следует откладывать из-за жары. По словам эксперта, в такую погоду COVID-19 переносится гораздо тяжелее.
Горожане торопятся получить прививку от коронавируса
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