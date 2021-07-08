Врач рассказал, для кого особенно опасна жара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жаркая погода опасна для пожилых людей, а также граждан с хроническими заболеваниями, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Он добавил, что опасными высокие температуры являются также для людей в период острых заболеваний.
"Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний. <...> Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий", – приводит слова Тяжельникова РИА Новости.
В Москве в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Об этом ранее рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В Москву вернулась аномальная жара
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