В ВОЗ заявили о вероятном появлении более опасных штаммов коронавируса

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С высокой долей вероятности на планете возникнут и будут распространяться новые, более опасные штаммы коронавируса. Об этом предупредили в комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

"Комитет предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных разновидностей COVID-19, вызывающих обеспокоенность, которые, вероятно, будет еще сложнее контролировать", – приводит слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса ТАСС.

Ранее он заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии. По словам гендиректора ВОЗ, рост числа новых заражений COVID-19 в мире происходит четвертую неделю подряд.

