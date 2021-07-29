Японские ученые заявили, что штамм коронавируса "Лямбда" устойчив к иммунитету

Фото: depositphotos/lightsource

Японские ученые установили, что штамм коронавируса "Лямбда", распространенный в Южной Америке, сильно заразен и устойчив к иммунитету, сообщает ресурс bioRxiv.

"Наши данные свидетельствуют о том, что у "Лямбда"-варианта есть по крайней мере две вирусологические особенности: повышенная вирусная инфекционность и проявление резистентности к противовирусному иммунитету", – говорится в сообщении.

По данным ученых, у "Лямбда"-штамма есть мутация, позволяющая уклоняться от нейтрализующих антител.

Ранее стали известны симптомы "Лямбда"-штамма коронавируса. По словам медиков, пациентам необходимо обращать внимание на наличие высокой температуры, непрерывного кашля, а также на потерю или изменение обоняния и вкуса.