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Общество

08:30

Генетики оценили опасность штамма коронавируса "Лямбда"

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ученые оценили опасность высокопатогенного "Лямбда"-штамма коронавируса, выявленного перуанскими генетиками в 2020 году. Об этом сообщает газета "Известия".

На данный момент этот вариант SARS-CoV-2 зафиксирован в 26 странах мира: Аргентине, Чили, Австралии, Бразилии, Эквадоре, Германии, Испании, Великобритании, США и других.

Основной опасностью штамма являются мутации S-белка в шипе коронавируса, позволяющие более активно проникать в клетки и уходить от антител.

"Пока не представляется возможным сказать, к каким именно изменениям приведет эта мутация. Но любая мутация в RBD-домене обычно приводит к улучшению возможности проникновения в клетку и ускользания от антител", – объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В свою очередь, профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский подчеркнул, что у "Лямбда"-штамма есть и другие мутации в гене шипа, которые могут оказаться опасны. Мутация F490S связана с пониженной чувствительностью к нейтрализации антител.

При этом генетик отметил, что на данный момент невозможно точно сказать, является ли этот вариант более патогенным, чем другие штаммы, и способен ли он избегать действия уже разработанных вакцин.

Ранее стали известны симптомы "Лямбда"-штамма коронавируса. По словам медиков, пациентам необходимо обращать внимание на наличие высокой температуры, непрерывного кашля, а также на потерю или изменение обоняния и вкуса.

Иммунолог ответил на вопросы о новой модификации вируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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