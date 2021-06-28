Ученые нашли альтернативный способ заражения человека коронавирусом

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Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе и другие американские эксперты выяснили, что коронавирус может альтернативными способами заражать организм человека. Речь идет о ситуациях, когда отсутствует ангиотензин, превращающий фермент ACE2 – рецептор, служащий точкой входа вируса в клетку, сообщает "Газета.ру".
В ходе испытаний специалисты проверяли раковые клетки легких и верхних дыхательных путей на восприимчивость к коронавирусу SARS-CoV-2. При этом данные клетки имели разные уровни экспрессии ACE2.
Выяснилось, что к мутантной форме коронавируса восприимчивы клетки аденокарциномы человека H522 без ACE2. Уточняется, что коронавирус при поражении использует стандартный шиповый белок S, взаимодействующий с ACE2. При этом классический тип инфекции не может заражать клетки H522.
Специалисты подчеркнули, что инфекция может блокироваться при дефиците в клетке гепарансульфатов – белков с полисахаридными остатками.
Ранее специалисты из Университета Северной Каролины нашли способ нейтрализовать коронавирус. Сделать это им удалось с помощью специальных наноловушек.
Уточняется, что SARS-CoV-2 заражает с помощью спайкового белка. Он цепляется на поверхности клетки за ангиотензин-превращающий фермент 2 и проникает в нее. Специалисты изготовили частицы из сфероидных клеток легких человека с такими же рецепторами ACE2 для обмана вируса. Для коронавируса эти частицы становятся множественными ложными целями.
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