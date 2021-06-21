Вирусолог допустил передачу коронавируса через пресные водоемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов допустил распространение COVID-19 через пресные водоемы. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала Москва 24.

"Возможность распространения вируса [SARS-CoV-2] через пресные водоемы <...> уточняется, потенциально не исключается", – заявил специалист.

Викулов напомнил, что соленая вода в целом считается более безопасной, в то время как в пресных водоемах активнее распространяются кишечные инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 не размножается в пресной и соленой воде. Кроме того, она отметила, что инфекцию в жидкости можно убить обычным кипячением.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что масочный режим в России сохраняется в любом случае, несмотря на интенсивную жару. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что предпочтение можно отдать средствам индивидуальной защиты из плотной ткани.