Вирусолог допустил передачу коронавируса через пресные водоемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов допустил распространение COVID-19 через пресные водоемы. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала Москва 24.
"Возможность распространения вируса [SARS-CoV-2] через пресные водоемы <...> уточняется, потенциально не исключается", – заявил специалист.
Викулов напомнил, что соленая вода в целом считается более безопасной, в то время как в пресных водоемах активнее распространяются кишечные инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 не размножается в пресной и соленой воде. Кроме того, она отметила, что инфекцию в жидкости можно убить обычным кипячением.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что масочный режим в России сохраняется в любом случае, несмотря на интенсивную жару. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что предпочтение можно отдать средствам индивидуальной защиты из плотной ткани.
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