В "Векторе" оценили вероятность вытеснения штамма коронавируса "Дельта" вариантом "Лямбда"

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В центре "Вектор" дали оценку вероятности того, что штамм коронавируса "Дельта" будет вытеснен вариантом "Лямбда". Об этом пишет ТАСС.
В центре заявили, что штамм "Лямбда" отсутствует на территории России. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения не отнесла данную разновидность вируса к вызывающим озабоченность.
"То, что "Лямбда"-штамм вытеснит вариант дельта, представляется сомнительным", – подчеркнули в "Векторе".
Ранее биологи из Японии сообщили, что штамм "Лямбда" обладает повышенной заразностью. Кроме того, указанный вариант инфекции может скрываться от иммунной системы человека.
До этого директор центра "Вектор" Рината Максютова утверждала, что более 95% новых случаев заражения коронавирусом в большинстве российских регионов приходится на индийский штамм "Дельта". Специалист также отмечала, что распространение бразильского штамма "Гамма" в России маловероятно.
Японские ученые заявили, что штамм коронавируса "Лямбда" устойчив к иммунитету
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