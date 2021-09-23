В Кремле не обсуждают введение нового локдауна из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В администрации президента не обсуждают возможность введения нового локдауна в связи с ухудшением эпидситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом – внимательно отслеживают главы регионов – все-таки у них особые полномочия", – заявил пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что главам регионов "виднее", однако, по его сведениям, ни в одном субъекте РФ не принимали решения об ужесточении ограничений, несмотря на рост заболеваемости.
По словам пресс-секретарь президента, в Кремле случаи заражения продолжают выявлять в единичном порядке.
О том, что в России не планируют вводить локдаун, ранее заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас для ужесточения мер нет оснований.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в России выявили 21 438 новых случаев коронавируса. В 1 814 из которых болезнь проходила без клинических проявлений.
Эксперты сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
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