Инфекционист обозначил сроки наступления плато по COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Инфекционист Евгений Тимаков объяснил, когда наступит плато по коронавирусу в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала Москва 24.

Врач высказал мнение, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране в данный момент не стабилизировался.

"Снижение <...> будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря", – заявил Тимаков.

Специалист также предположил, что во время осеннего всплеска заболеваемости COVID-19 показатели по заболеваемости не превысят летних значений. Такое развитие ситуации станет возможным в случае, если не возникнет новых мутаций коронавируса.

"Весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать", – подытожил медик.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом этой осенью и зимой.

Эксперт отметил, что россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России "Дельта"-штамм, объяснял он.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, в фазе роста находятся 36 регионов.

Вместе с тем председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что российские власти не планируют вводить локдаун, однако гражданам "нельзя расслабляться". Она подчеркнула, что такие меры, как ношение масок, соблюдение безопасного расстояния и ограничение массовых мероприятий, должны сохраняться, но избирательно.