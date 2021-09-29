В России выявили 22 430 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 22 430 новых случаев коронавируса. При этом в 1 933 (8,6%) случаях не было выявлено клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 3 004 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 933, в Московской области – 1 223, в Самарской области – 590, в Воронежской области – 562, в Нижегородской области – 555, в Свердловской области – 522, в Ростовской области – 489, в Пермском крае – 480, в Башкирии – 391.

Всего в РФ зарегистрировано 7 487 138 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской области, Бурятии и Сахалинской области.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 857 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Всего с начала пандемии скончались 206 388 человек.

При этом за сутки выписали 18 456 человек. Всего коронавирусом в РФ переболел 6 653 941 человек.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее рассказал, какие категории граждан могут заболеть COVID-19 после профилактической прививки.

Это пациенты с ослабленным иммунитетом, а также те, кто допустил большой перерыв между первым и вторым уколами.

