Названы категории людей, которые могут заболеть COVID-19 после прививки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто может заболеть ковидом, будучи привитым, сообщает радио КП.

Среди людей, у которых есть вероятность заболеть после вакцинации, – пациенты с ослабленным иммунитетом. К ним относятся те, у которых есть генетические и хронические заболевания, а также те, кто долго принимает иммуносупрессивные лекарства и противовоспалительные гормональные препараты.

Отмечается, что вакцинация более слабо помогает людям старше 70–75 лет. А также, по словам эксперта, в группе риска находятся те, у которых прошел длительный срок после первой прививки от коронавирусной инфекции и те, кто вакцинировался не достаточно эффективными препаратами.

Ранее врач объяснила заболеваемость "Дельта"-штаммом коронавируса среди детей. Она пояснила, что дети могут являться источниками инфицирования. По ее словам, наибольший риск есть, когда ребенок, бывающий в коллективе, общается с невакцинированным взрослым.