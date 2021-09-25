Коронавируса в окружающей среде больше, чем можно предположить – биолог

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В окружающей среде находится гораздо больше коронавируса, чем можно предположить. Такое мнение высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

В качестве примера биолог привела исследование английских ученых о переносчиках инфекции среди пассажиров авиарейсов.

В ходе работы специалистам удалось выяснить, что 2% пассажиров с отрицательными тестами на коронавирус являлись переносчиками инфекции. При этом среди пожилых людей переносчиков оказалось еще больше.

Все это позволяет сделать вывод, что коронавируса вокруг гораздо больше, чем предполагается, уверена Баранова.

"Даже если мы предпринимаем такие меры контроля, как ПЦР-тесты, то мы все равно не сводим риски заражения к нулю", – добавила эксперт.

Ранее врач Александр Горелов рассказал, в каком возрасте дети наиболее уязвимы к коронавирусу. Специалист отмечал, что инфекция протекает у детей относительно легко по сравнению со взрослыми.