Москве не грозит всплеск заболеваемости в случае прихода новой волны COVID-19 – вирусолог

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россиянам сообщили о предпосылках новой волны COVID-19. Рассуждениями на эту тему поделился ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев в эфире радио Sputnik.
Специалист отметил, что в некоторых российских регионах в данный момент фиксируется рост заболеваемости COVID-19. При этом считать такое положение дел началом новой волны преждевременно, считает он.
"Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты", – предположил Скулачев.
Кроме того, распространению вируса способствует прохладная осенняя погода, так как люди чаще находятся дома в непроветриваемых помещениях.
При этом имеется высокая вероятность прихода в Россию очередной волны коронавируса с новыми штаммами. По мнению Скулачева, Москве и Санкт-Петербургу в этом случае не грозит всплеск заболеваемости.
"В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет", – объяснил вирусолог.
Наибольший рост заболеваемости может произойти в регионах, где еще не выработался коллективный иммунитет, отметил Скулачев. Он добавил, что самым надежным способом снизить риск заболевания остается вакцинация.
Ранее биолог Анча Баранова заявила, что в окружающей среде находится гораздо больше коронавируса, чем можно предположить. В качестве примера она привела исследование английских ученых о переносчиках инфекции среди пассажиров авиарейсов.
За последние сутки в России выявили 21 379 случаев коронавируса. При этом в 1 749 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.
Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в Москве
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