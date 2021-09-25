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Общество

04:51

Москве не грозит всплеск заболеваемости в случае прихода новой волны COVID-19 – вирусолог

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россиянам сообщили о предпосылках новой волны COVID-19. Рассуждениями на эту тему поделился ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев в эфире радио Sputnik.

Специалист отметил, что в некоторых российских регионах в данный момент фиксируется рост заболеваемости COVID-19. При этом считать такое положение дел началом новой волны преждевременно, считает он.

"Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты", – предположил Скулачев.

Кроме того, распространению вируса способствует прохладная осенняя погода, так как люди чаще находятся дома в непроветриваемых помещениях.

При этом имеется высокая вероятность прихода в Россию очередной волны коронавируса с новыми штаммами. По мнению Скулачева, Москве и Санкт-Петербургу в этом случае не грозит всплеск заболеваемости.

"В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет", – объяснил вирусолог.

Наибольший рост заболеваемости может произойти в регионах, где еще не выработался коллективный иммунитет, отметил Скулачев. Он добавил, что самым надежным способом снизить риск заболевания остается вакцинация.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что в окружающей среде находится гораздо больше коронавируса, чем можно предположить. В качестве примера она привела исследование английских ученых о переносчиках инфекции среди пассажиров авиарейсов.

За последние сутки в России выявили 21 379 случаев коронавируса. При этом в 1 749 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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