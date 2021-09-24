В России выявили 21 379 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За минувшие сутки в России подтвердили 21 379 новых случаев коронавируса. В 1 749 (8,2%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 2 893 случая, на Санкт-Петербург – 1 874, на Московскую область – 1 008, на Самарскую область – 556, на Воронежскую область – 529, на Нижегородскую область – 511, на Свердловскую область – 510, на Ростовскую область – 478, на Пермский край – 465, на Иркутскую область – 380.

Всего в России зарегистрировано 7 376 374 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Республике Алтай, Республике Бурятия и Магаданской области.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 828 человек, за весь период пандемии скончались 202 273 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 15 828 человек, за все время – 6 574 608.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом этой осенью и зимой. Эксперт отметил, что россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России штамм "Дельта", объяснил он.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, в фазе роста находятся 36 регионов.