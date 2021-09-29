Названы новые правила получения визы в Египет для россиян

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Власти Египта ввели новый порядок оформления туристических виз, теперь путешественники из России и других стран могут получить документ для въезда в страну в режиме онлайн. Об этом сообщает издание Egypt Independent.
Для получения электронной визы необходимо подать заявление на сайте министерства внутренних дел Египта и оплатить консульский сбор. Для одноразового посещения страны он составляет 25 долларов (1 812 рублей), для многократного – 60 долларов (4 350 рублей). Срок оформления документа – 24 часа.
По прибытии в Египет туристу необходимо предъявить заграничный паспорт, распечатку электронной визы, представить маршрут путешествия и данные о бронировании гостиницы.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что новые регулярные рейсы российских авиакомпаний в Египет, которые были анонсированы на октябрь, не приведут к снижению цен на авиабилеты.
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