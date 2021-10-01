Власти Таиланда смягчили антиковидные ограничения

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1 октября вступило в силу решение правительства Таиланда о смягчении ряда антиковидных ограничений в зонах высокого риска заражения. В частности, сокращается время карантина и комендантского часа, открываются кинотеатры и спортивные объекты, сообщает РИА Новости.
Так, все вакцинированные туристы при предъявлении соответствующего сертификата должны будут по прибытии в страну пройти 7-дневный карантин вместо 14-дневного. Также им потребуется сдать только два ПЦР-теста в течение этого периода, а не три, как раньше. Непривитые иностранцы должны будут провести на карантине 10 дней, а для жителей сопредельных государств все остается по-старому.
Как объяснил представитель Центра по контролю и борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда доктор Тхависин Висануйотхин, практика туристических городов показала, что число инфицированных среди привитых путешественников минимально. Предполагается, что более мягкие меры позволят активировать туристическую отрасль и бизнес.
В стране также сокращается на один час продолжительность комендантского часа: теперь он будет действовать с 22:00 до 04:00. Это значит, что различные предприятия, в том числе магазины и рестораны, смогут работать на час дольше.
Кроме того, для посетителей вновь открываются кинотеатры, спа-салоны, заповедники и спортивные объекты, в числе которых стадионы, бассейны и теннисные корты, а также детские учреждения, библиотеки и музеи.
При этом на посещение спортивных мероприятий устанавливается ряд ограничений: зрителям будет необходимо подтвердить вакцинацию или показать ПЦР-тест, а их количество не должно превышать 25% от вместимости зала или стадиона.
С сегодняшнего дня Шри-Ланка отменила дополнительное тестирование на коронавирус для туристов, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19 и имеющих справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. При этом иностранцы, которые не были полностью вакцинированы, смогут провериться на коронавирус в отеле, в котором будут отдыхать.
Для полностью непривитых туристов сохранится требование о прохождении повторного ПЦР-теста по прибытии в аэропорте. Им также надо будет соблюдать двухнедельный карантин.
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