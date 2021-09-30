В Ивановской области ввели обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Ивановской области ужесточили ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
"Введена обязательная самоизоляция для жителей региона 65 лет и старше и граждан с хроническими заболеваниями. Самоизоляцию соблюдать не нужно, если пройден полный курс вакцинации или есть антитела", – говорится в сообщении.
Также индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий и организаций обязали оценить уровень коллективного иммунитета среди работников. Сотрудников должны будут перевести на дистанционную работу, если он будет ниже 75%. К исключениям относятся вакцинировавшиеся и те, у кого есть документ о наличии антител.
Для работников без прививок или антител, которых невозможно перевести на удаленку, работодатель должен будет организовать обязательное ПЦР-тестирование раз в семь дней. Мероприятия разрешено проводить только при обеспечении 100-процентного тестирования участников на отсутствие коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 23 888 новых случаев коронавируса. При этом в 2 020 (8,5%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
Всего в РФ зарегистрировано 7 511 026 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Сахалинской области, Бурятии, Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике.
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