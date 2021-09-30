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Общество

12:19

В Москве выявлено 3 998 новых случаев COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице за сутки выявлено 3 998 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За последние 24 часа в больницы попали 969 человек. На ИВЛ находятся 335 человек. Скончались за сутки 62 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат теста на COVID-19.

Перебороли болезнь в городе еще 2 237 пациентов. Всего число выздоровевших людей увеличилось до 1 490 037.

За последние сутки в России подтвердили 23 888 новых случаев коронавируса. При этом в 2 020 (8,5%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 7 511 026 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Сахалинской области, Бурятии, Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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