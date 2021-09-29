Шри-Ланка отменит ПЦР-тестирование по прибытии для привитых туристов

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Минздрав Шри-Ланки с 1 октября отменяет тестирование по прибытии для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса и имеющих справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает "Интерфакс".
Речь идет о дополнительном тестировании, которое проводят по прибытии в международный аэропорт Бандаранаик (BIA) и Маттала Раджапакса.
Иностранные туристы, которые не были полностью вакцинированы, смогут провериться на коронавирус в отеле, в котором будут отдыхать. Для непривитых туристов сохранится требование о прохождении повторного ПЦР-теста по прибытии.
Кроме того, им надо соблюдать двухнедельный карантин. На выбор путешественникам предоставят место для самоизоляции: отель-обсерватор или государственный карантинный центр.
Если тест, проведенный на 12-й день, будет отрицательным, то карантин снимается. Также туристы смогут посещать экскурсии, но только одобренные местным Минздравом.
Чтобы въехать на Шри-Ланку, туристам нужен сертификат о полной вакцинации на английском языке. С момента второй прививки должно пройти не менее двух недель. Сертификат о вакцинации принимается от любой разработанной в мире вакцины, в том числе российской.
Также всем прибывающим необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус и заполнить декларацию о здоровье пассажира. От теста освобождаются только дети до двух лет.
Для въезда на Шри-Ланку также необходимо получить онлайн-визу и купить страховку с покрытием от COVID-19.
Ранее на Шри-Ланке появился новый закон о защите животных, который запрещает езду на слонах в нетрезвом виде. Многие состоятельные граждане на острове используют слонов в качестве транспорта. Местные часто жалуются на жестокое обращение с животными.
Согласно новому закону, владелец должен будет сделать слону паспорт с фотографией и образцом ДНК, а также создавать максимально комфортные условия для него. К примеру, слонов обязуют купать не менее двух часов в день.
В американском Портленде слонам дали охладиться в бассейне
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