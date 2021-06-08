Китайские слоны за 15 месяцев путешествия вытоптали леса на 1 миллион долларов

Китайские слоны за 15 месяцев своего путешествия вытоптали леса на 1 миллион долларов. Такие подсчеты сделали сотрудники заповедника. Они до сих пор не знают, почему животные решили совершить такой марш-бросок.

На 5 месяцев слоны останавливались, когда в их компании родился слоненок. Как только он окреп, они продолжили путь. За походом тщательно следят специалисты. Используют 14 беспилотников и 400 машин, которые помогают наблюдать за животными.

Стадо направляют так, чтобы оно не помешало людям. Несколько раз все-таки пришлось эвакуировать жителей, когда слоны заходили в обитаемые районы.

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