Биолог назвал признаки бешеного животного

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дикое животное, которое идет на контакт с человеком, скорее всего, инфицировано бешенством. Об этом "Звезде" рассказал биолог-охотовед, академик РАЕН Анатолий Кудактин.

Он отметил, что стремление к контакту с людьми для диких животных нехарактерно, поэтому, если зверь подходит близко, то это стоит воспринимать как тревожный знак.

"Животные избегают человека, если животное пошло на контакт с человеком, это признак бешенства, это очень опасное заболевание. А вот если подошел зверь, пытается ласкаться или кусает, это неадекватное поведение, это только у бешеного животного, больного, избегайте таких животных, не вздумайте к ним приближаться и общаться", – предостерег специалист.

Если избежать укуса не удалось, стоит не откладывая обратиться в медучреждение, подчеркнул Кудактин.

Биолог-охотовед добавил, что в ряде случаев агрессия не связана с бешенством, например, когда животное защищает потомство.

Ранее жители Орехово-Борисова увидели лося. Животное было сильно испугано и растеряно, а горожане попытались отправить животное обратно в лес.