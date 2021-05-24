Биолог назвал признаки бешеного животного

17:04
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Дикое животное, которое идет на контакт с человеком, скорее всего, инфицировано бешенством. Об этом "Звезде" рассказал биолог-охотовед, академик РАЕН Анатолий Кудактин.
Он отметил, что стремление к контакту с людьми для диких животных нехарактерно, поэтому, если зверь подходит близко, то это стоит воспринимать как тревожный знак.
"Животные избегают человека, если животное пошло на контакт с человеком, это признак бешенства, это очень опасное заболевание. А вот если подошел зверь, пытается ласкаться или кусает, это неадекватное поведение, это только у бешеного животного, больного, избегайте таких животных, не вздумайте к ним приближаться и общаться", – предостерег специалист.
Если избежать укуса не удалось, стоит не откладывая обратиться в медучреждение, подчеркнул Кудактин.
Биолог-охотовед добавил, что в ряде случаев агрессия не связана с бешенством, например, когда животное защищает потомство.
Ранее жители Орехово-Борисова увидели лося. Животное было сильно испугано и растеряно, а горожане попытались отправить животное обратно в лес.
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